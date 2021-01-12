Начался визит делегации ИСЕСКО на освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Начался визит на освобожденные территории Азербайджана делегации ИСЕСКО, возглавляемой генеральным директором Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, сообщает во вторник Trend.

В ходе визита делегация ознакомится с фактами уничтожения в период армянской оккупации историко-культурного и религиозного наследия Азербайджана. Визит начался с Физулинского района.

Делегацию ИСЕСКО сопровождают министр культуры Азербайджана Анар Керимов, постпред Азербайджана в ИСЕСКО Огтай Гурбанов, генсек Национальной комиссии Азербайджана по ИСЕСКО, руководитель администрации министерства культуры Васиф Эйваззаде и завотделом по сотрудничеству с зарубежными странами Иса Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова)