Освобождение оккупированных территорий Азербайджана вселяет надежду на возобновление торговых отношений в регионе - аналитик

БАКУ /Trend/ - Освобождение оккупированных территорий Азербайджана вселяет надежду на возобновление торговых, общественных и дипломатических отношений в регионе.

Об этом, как передает во вторник Trend, говорится в аналитической статье для Euractiv старшего советника Центра анализа международных отношений Азербайджана Васифа Гусейнова.

Гусейнов отмечает, что в конце 1990-х годов поступали предложения о пакте на основе соглашения 3 + 3 + 2 (т.е. Азербайджан, Грузия, Армения + Россия, Иран, Турция + США, ЕС), и включении в пакт вопросов безопасности и решения конфликтов, наряду с экономическим сотрудничеством и демократическими реформами.

В статье говорится, что однако, несмотря на этот консенсус о необходимости заключения пакта о мире, безопасности и стабильности на Южном Кавказе, существовал серьезный сдерживающий фактор, преодолеть который в то время было невозможно: сторонам, к сожалению, не удалось добиться прорыва в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Для Азербайджана было неприемлемым строить какие-либо отношения с Арменией до тех пор, пока 20 процентов международно признанных территорий страны оставались под незаконной оккупацией со стороны Армении.

В этом контексте автор подчеркивает, что трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года после Второй Карабахской войны положило конец оккупации азербайджанских территорий, что открыло окно возможностей для реализации мирных инициатив.

По словам Гусейнова, решение этого конфликта и призыв в рамках трехстороннего заявления об открытии всех транспортных и коммуникационных связей в регионе - это действительно уникальный шанс в плане реализации вышеупомянутых возможностей.

«Хотя в послевоенной Армении в настоящее время преобладают реваншистские политические группы, призывающие к быстрому (пере) вооружению и подготовке к новой войне против Азербайджана, есть ряд политиков, которые не исключают участия Армении в аналогичных этим инициативах. Например, глава комитета парламента Армении по экономическим вопросам от партии «Мой шаг» Бабкен Тунян отмечает: «Если участие в какой-либо платформе соответствует интересам [Армении], то страна обязательно должна в ней участвовать», - пишет автор.

(Автор: Наргиз Садыхова)