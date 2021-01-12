БАКУ /Trend/ - Окончание Второй Карабахской войны открыло новые возможности для развития инфраструктуры Южного Кавказа.

Об этом, как передает во вторник Trend, говорится в статье азербайджанского аналитика Фуада Чирагова для The Jamestown Foundation.

Автор отмечает, что хотя для большинства стран мира 2020 год войдет в историю как год пандемии COVID-19, для Азербайджана он был самым динамичным и знаменательным со времени восстановления независимости в 1991 году.

Чирагов пишет, что важность и последствия событий прошлого года отразятся также на геополитике в регионе.

«Война и экономические проблемы, связанные с кризисом из-за коронавируса, безусловно, стали испытанием для Азербайджана. Однако, как недавно отметил Президент Ильхам Алиев, в течение 2020 года ВВП Азербайджана снизился всего на 4 процента, в то время как ненефтяной сектор вырос фактически на 11 процентов. Размер доходов Государственного нефтяного фонда увеличился, несмотря на огромные расходы, связанные с социальными тратами на смягчение последствий пандемии», - говорится в статье.

Автор отмечает, что в соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении огня предполагается разблокирование экономических и транспортных связей в регионе. После завершения боевых действий азербайджанские и региональные официальные лица, включая Президента Турции, предложили альтернативное будущее Южного Кавказа, говорится в статье.

(Автор: Наргиз Садыхова)