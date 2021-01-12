Делегация ИСЕСКО побывала в освобожденном от оккупации Физулинском районе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В рамках визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана делегация, возглавляемая генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, побывала в Физулинском районе.

Как сообщает во вторник Trend, члены делегации ИСЕСКО побывали на руинах города Физули, в том числе став свидетелями вандализма армян на городском кладбище, где были разрушены мраморные надгробия и несколько могил.

При осмотре руин разрушенной городской Джума-мечети было отмечено, что армяне содержали здесь, как и в других мечетях, свиней и другой скот. Члены делегации подчеркнули, что подобные надругательства над исламскими религиозными памятниками несовместимы с человечностью.

Члены делегации ИСЕСКО также ознакомились с древним караван-сараем и развалинами мечети XVII века в селе Гаргабазары, осмотрели руины полностью уничтоженного здания мечети в селе Гочахмедли, став свидетелями вандализма, учиненного здесь армянами.

Визит делегации на освобожденные территории продолжается. Ее сопровождают министр культуры Азербайджана Анар Керимов, постоянный представитель Азербайджана при ИСЕСКО Огтай Гурбанов, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по ИСЕСКО, руководитель администрации министерства культуры Васиф Эйваззаде и заведующий отделом по сотрудничеству с зарубежными странами Иса Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев)