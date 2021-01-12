БАКУ /Trend/ - Азербайджан приглашен для участия в следующем саммите G20, передает Trend со ссылкой на Inter Press Service (IPS).

Как говорится в сообщении, на данный момент к участию в саммите со стороны Италии были приглашены 38 стран: от Азербайджана до Чада, от Дании до Лаоса, от Швеции до Зимбабве.

Глобальный саммит по вопросам здравоохранения, созванный G20 вместе с ЕС в мае, станет возможностью обсудить дальнейшие меры по вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

IPS также отмечает, что Португалия призвала к проведению социального саммита Европейского союза.

G20 - это международный форум, объединяющий крупнейшие экономики мира. На его членов приходится более 80 процентов мирового ВВП, 75 процентов мировой торговли и 60% населения планеты.

(Редактор: Наталья Кочнева)