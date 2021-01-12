В Азербайджане продолжается деятельность комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Созданная соответствующим приказом министра обороны Азербайджана комиссия по организации приема, обеспечения своевременного и объективного рассмотрения обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, действует с 11 января 2021 года.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре вооруженных сил Азербайджана, вчера в течение дня рассмотрела 329 обращений и приняла соответствующие меры по их решению.

В целях оперативного, своевременного и объективного рассмотрения обращений также действует мобильная группа комиссии на территории Физулинского района. 11 января она получила свыше 90 обращений, 45 из которых были рассмотрены и решены на месте.

С учетом трудностей, которые могут возникнуть при передвижении далеко проживающих граждан, комиссия направляет запросы в соответствующие воинские части для получения необходимых документов согласно обращениям этих лиц.

Следует отметить, что также проводится опрос общественного мнения для изучения уровня удовлетворенности граждан деятельностью комиссии.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)