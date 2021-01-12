Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индонезийскому коллеге

Политика 12 января 2021 21:07 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индонезийскому коллеге

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил Президенту Индонезии Джоко Видодо письмо с соболезнованиями.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета, произошедшего недалеко от Джакарты.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Индонезии.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме главы государства.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Трамп указал на «катастрофическую ошибку» соцсетей
Трамп указал на «катастрофическую ошибку» соцсетей
США ради расширения вакцинации от COVID-19 откажутся от резерва вакцин
США ради расширения вакцинации от COVID-19 откажутся от резерва вакцин
Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2021 году
Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2021 году
Loading Bars
Лента новостей
День Победы будет нерабочим праздничным днем Общество 22:11
Шехид Афер Оруджев принимал участие в освобождении города Шуша (ФОТО) Общество 22:05
Трамп указал на «катастрофическую ошибку» соцсетей США 22:01
США ради расширения вакцинации от COVID-19 откажутся от резерва вакцин США 21:49
Канада дополнительно закупит еще 20 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса Другие страны 21:36
Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2021 году Энергетика 21:12
В Баку среднемесячная заработная плата выросла почти на 10% Финансы 21:11
Производство губчатого железа в Иране увеличилось на 9% Экономика 21:11
C 1 февраля в Грузии планируется возобновление работы вещевых и строительных рынков Грузия 21:10
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индонезийскому коллеге Политика 21:07
Узбекистан продлил ограничения на авиасообщение с семью странами Узбекистан 21:05
Делегация ИСЕСКО совершила поездку в освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО) Общество 21:00
Принят закон о проведении заседаний комитетов Милли Меджлиса по видеоконференцсвязи Политика 20:55
В Азербайджане учреждена юбилейная медаль МЧС Политика 20:38
Посольство Азербайджана в России обратилось к гражданам Политика 20:33
Международный банк Азербайджана анонсировал нововведение в области международных переводов Финансы 20:15
Азербайджан приглашен для участия в следующем саммите G20 Политика 19:47
Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО) Экономика 19:39
Восстанавливаются разрушенные армянами территории - репортаж Trend из Тертера Политика 19:30
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного Президента Кыргызстана Политика 19:01
Ахмед Исмаилов назначен исполнительным директором Агентства развития медиа Политика 18:56
Создано юридическое лицо публичного права "Агентство развития медиа Азербайджана" - Указ Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева Политика 18:50
Час научных приключений в Азербайджане Культура 18:49
Известный азербайджанский радиоведущий вернулся в отчий дом в Шуше спустя 29 лет (ФОТО/ВИДЕО) Социум 18:38
Программа "Время урока" в Азербайджане представлена в соответствии с расписанием Общество 18:24
В Азербайджане продолжается деятельность комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:10
Азербайджан готовится экспортировать томаты в страны Персидского залива и Европы (ФОТО) Экономика 18:05
«Демирёллары» Туркменистана объявляет тендер на закупку запчастей Тендеры 18:05
Ценные бумаги Минфина Азербайджана пользовались заметным спросом на биржевом аукционе Финансы 18:02
На освобожденных территориях Азербайджана есть широкие возможности для инвестиций Ирана - НКОПА Бизнес 18:02
Forbes составил рейтинг предпринимателей, разбогатевших на росте криптовалют США 17:58
В Азербайджане раскрыты детали перевода студентов Общество 17:55
Швейцария существенно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 17:52
Проекты OeEB способствуют финансированию возобновляемых источников энергии в Грузии Энергетика 17:45
Азербайджан примет участие на глобальном мероприятии Global Game Jam 2021 ИКТ 17:45
В Азербайджане выявлено 579 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 1276 человек Общество 17:43
Сдача в эксплуатацию земельных участков в Азербайджане будет проходить в порядке аукциона Экономика 17:38
Конфликт исчерпан, армяне должны жить не грезами, а реалиями - депутат Политика 17:35
Умер миллиардер Шелдон Адельсон США 17:23
Депозитные аукционы Центробанка Азербайджана будут проводиться в случаях требования ликвидности Финансы 17:16
В Азербайджане начинается новый созидательный этап - спикер Политика 17:14
Увиденное нами на освобожденных территориях Азербайджана - настоящая трагедия - гендиректор ИСЕСКО Политика 17:09
Азербайджан и Пакистан обсудят возможности расширения сотрудничества в сфере нефтегаза Экономика 17:03
Открытие региональных коммуникаций Азербайджаном формирует новую экономическую архитектуру - ЦАЭРКА Бизнес 17:00
В Азербайджане квартиры получили еще 30 семей шехидов и участников Отечественной войны (ФОТО) Общество 16:58
В Болгарии состоялась премьера оперетты, действия которой происходят в Шуше (ВИДЕО) Культура 16:54
В декабре Турция продолжала оставаться активным участником биржи Туркменистана Бизнес 16:42
История о 17 мехелле города Шуша, где были свои мечети, учебные заведения, бани и родники (ФОТО) Интересное 16:41
Эрдоган считает, что вступление Турции в ЕС ликвидировало бы пробел после Brexit Турция 16:34
Бакинский метрополитен обновляет вентиляционные системы Транспорт 16:20
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) Социум 16:16
Новый сервис онлайн-очередей от Yelo Bank Экономика 16:10
В Азербайджане 1 февраля начнется перевод студентов Общество 16:08
После подписания трехстороннего заявления экспорт Азербайджана может вырасти на 1,2 млрд манатов - ЦАЭРКА Экономика 16:04
Позиции руководства России и Азербайджана совпадают - политолог Политика 16:01
В ЕК заявили, что производитель "Спутника V" не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС Европа 15:53
Клиенты A-Qroup, перенесшие СOVID-19, получили поддержку Общество 15:50
Грузия раскрывает объем импорта газа из Азербайджана и России на 2021 год Энергетика 15:45
Азербайджанская страховая компания включена в реестр членов БОС Финансы 15:42
Узбекский «Капиталбанк» закупит дизельные генераторы Тендеры 15:40
Видеокадры из села Шаплар Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:40
Единственный шанс для Армении - быть или не быть... Политика 15:37
Готовятся бакинские копии рукописей Низами Гянджеви Общество 15:31
На станции "8 Ноября" установлено 17 эскалаторов и 3 лифта Общество 15:27
Обнародован объем экспорта химической продукции в Туркменистан из ЕАЭС Бизнес 15:26
90% строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия Бизнес 15:26
Gulf Drilling Azerbaijan о планах по бурению на 2021 год Энергетика 15:21
Россельхознадзор раскрыл объемы поставляемой в Грузию сельскохозяйственной продукции Бизнес 15:21
В Казахстане снизился индекс деловой активности Бизнес 15:18
ГТК Азербайджана устранил сбой в работе приложения Smart Customs Бизнес 15:18
Обновлена система госструктур Азербайджана государственного веб-сегмента GOV.az ИКТ 15:16
Gulf Drilling Azerbaijan подвела итоги бурения за 2020 год Энергетика 15:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев строит новое будущее региона - депутат Политика 15:13
В Тегеране открылась 20-я Международная выставка водной и электроэнергетической промышленности Экономика 15:12
Туркменистан принимает меры по созданию предприятий для переработки сельхозсырья Бизнес 15:07
В Германии раскрыли крупнейшую в мире торговую площадку даркнета Европа 15:06
Российская инвесткомпания прогнозирует Азербайджану рост экономики в 2021 году Финансы 15:02
В Грузии продолжают строить трассу Восток-Запад Грузия 15:01
В Азербайджане будет усовершенствована система мониторинга по правам детей Общество 15:01
Значительную долю в промпроизводстве Баку занимает добывающий сектор Бизнес 14:59
Латвия видит потенциал в развитии сотрудничества с Узбекистаном в различных сферах Транспорт 14:53
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для взвешивающих устройств Тендеры 14:51
Время требует проведения реформ в медиа - Эльчин Мирзабейли Политика 14:51
По итогам 2020 года на рынке ценных бумаг Азербайджана зафиксирован значительный рост РЕПО-операций Финансы 14:29
Делегация ИСЕСКО побывала в освобожденном от оккупации Физулинском районе Политика 14:27
Обновленная политика конфиденциальности мессенджера WhatsApp никак не отразится на азербайджанской аудитории ИКТ 14:26
В Азербайджане откроется Торговый дом Ирана Экономика 14:25
В Карабахе намного больше исторических памятников, чем известно на сегодня - профессор Общество 14:22
Увеличен экспорт нефтепродуктов в Туркменистан из ЕАЭС Бизнес 14:19
Дух аристократии в Баку! Путешествие в удивительный мир Максуда Ибрагимбекова – книги, коллекция оружия и картин…(ФОТО) Культура 14:16
Бакинская текстильная фабрика начнет экспорт медицинских масок Бизнес 14:14
Турецкий регулятор приступил к расследованию в отношении WhatsApp Турция 14:05
Подписан меморандум о сотрудничестве между ЗАО “AzerGold” и Азербайджанским Техническим Университетом (ФОТО) Экономика 14:02
Южная Корея ускорит Соглашение о свободной торговле с Узбекистаном Узбекистан 14:01
Завтра в Баку будет ветрено Общество 14:01
Рост спроса на инвалюту в Азербайджане носит временный характер – Центробанк Финансы 13:51
Турция - важный игрок в Кавказском регионе - Мевлют Чавушоглу Политика 13:48
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку труб и переводников Тендеры 13:43
Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca Европа 13:39
Все новости