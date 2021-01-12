Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индонезийскому коллеге
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил Президенту Индонезии Джоко Видодо письмо с соболезнованиями.
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета, произошедшего недалеко от Джакарты.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Индонезии.
Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме главы государства.
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