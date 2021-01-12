Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы, председателю партии "Нур Отан" Нурсултану Назарбаеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы партии в парламентских выборах.
Лента новостей
В Азербайджане продолжается деятельность комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации (ФОТО/ВИДЕО)
После подписания трехстороннего заявления экспорт Азербайджана может вырасти на 1,2 млрд манатов - ЦАЭРКА
Обновленная политика конфиденциальности мессенджера WhatsApp никак не отразится на азербайджанской аудитории
Дух аристократии в Баку! Путешествие в удивительный мир Максуда Ибрагимбекова – книги, коллекция оружия и картин…(ФОТО)
Подписан меморандум о сотрудничестве между ЗАО “AzerGold” и Азербайджанским Техническим Университетом (ФОТО)
Центр четвертой промышленной революции создаст новые возможности для сотрудничества Азербайджана с Microsoft
Продолжаются меры по снабжению личного состава ВС Азербайджана и организации службы на освобожденных территориях (ВИДЕО)
Окончание Второй Карабахской войны открыло новые возможности для развития инфраструктуры Южного Кавказа
«Узбекнефтегаз»: Произведена реализация 3447 тонн производственных отходов на вторичное использование с целью переработки отходов
Освобождение оккупированных территорий Азербайджана вселяет надежду на возобновление торговых отношений в регионе - аналитик