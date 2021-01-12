Восстанавливаются разрушенные армянами территории - репортаж Trend из Тертера

БАКУ /Trend/ - Восстанавливаются улицы и проспекты города Тертер, который во время 44-дневной войны подвергся обстрелам армян из тяжелой артиллерии. В рамках работ ликвидируется ущерб, нанесенный оккупантами.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend наблюдала за процессом. Восстановительные работы в первую очередь проводятся на улицах, которые носят имена шехидов. В рамках работ заново строятся разрушенные стены частных домов жителей города, на дороги укладывается асфальт. На двух улицах работы находятся на стадии завершения.

Отметим, что во время 44-дневной Отечественной войны по Тертеру было выпущено свыше 16 тысяч снарядов, город в основном подвергался артиллерийскому обстрелу. Включая центральную часть города, обстрелу подверглись свыше 40 населенных пунктов Тертерского района. По территории района была выпущена 21 ракета РСЗО "Смерч" с запрещенной головной частью, нанесен ущерб 4000 объектам, 2000 частным домам, а также школьным зданиям.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)