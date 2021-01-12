В Азербайджане учреждена юбилейная медаль МЧС
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджана "Об орденах и медалях Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "15-летие (2005-2020) Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана".
Также утверждено "Положение о юбилейной медали "15-летие (2005-2020) Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана".
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