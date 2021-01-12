Принят закон о проведении заседаний комитетов Милли Меджлиса по видеоконференцсвязи
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О комитетах Милли Меджлиса".
Как передает во вторник Trend, согласно части 4-ой, внесенной в статью 5 Закона Азербайджанской Республики "О комитетах Милли Меджлиса", в связи с применением карантинного режима, санитарно-эпидемиологических и иных аналогичных мер, председатель Милли Меджлиса Азербайджана может распорядиться о проведении заседаний комитета в режиме реального времени посредством видеоконференцсвязи на определенный период времени. Регистрация и голосование на заседаниях комитетов, проводимых по видеоконференцсвязи, осуществляется посредством усиленных электронных подписей депутатов.
Лента новостей
В Азербайджане продолжается деятельность комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации (ФОТО/ВИДЕО)
После подписания трехстороннего заявления экспорт Азербайджана может вырасти на 1,2 млрд манатов - ЦАЭРКА
Обновленная политика конфиденциальности мессенджера WhatsApp никак не отразится на азербайджанской аудитории
Дух аристократии в Баку! Путешествие в удивительный мир Максуда Ибрагимбекова – книги, коллекция оружия и картин…(ФОТО)
Подписан меморандум о сотрудничестве между ЗАО “AzerGold” и Азербайджанским Техническим Университетом (ФОТО)