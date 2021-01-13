Президент Ильхам Алиев: Армяне не разрушили полностью мечеть в Агдаме потому, что нуждались в определенном ориентире

БАКУ /Trend/ - Армяне не разрушили полностью мечеть в Агдаме потому, что нуждались в определенном ориентире на территории для планирования артиллерийских атак при наступлении азербайджанской армии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

«Мы всегда призывали к единству между мусульманскими странами. Все, что вы увидели в Агдаме и других местах, также свидетельствует об отношении руководства Армении к религиозным чувствам и истории мусульман. Они разрушили все наши мечети, за исключением одной. Они не разрушили полностью мечеть в Агдаме потому, что нуждались в определенном ориентире на территории для планирования артиллерийских атак при наступлении азербайджанской армии. Им надо было измерять расстояние. Причина была в этом. Однако есть многочисленные фотографии, на которых запечатлено, как они держали свиней и коров в мечетях. Это оскорбление не только азербайджанцев, но и всех мусульман. Во время поездки на освобождённые от оккупации территории Зангилана я побывал в полностью разрушенной мечети. В Шуше они полностью разрушили все мечети, кроме одной. И та была разрушена наполовину, но впоследствии под видом охраны культурных и религиозных мест, связанных с Исламом, они постарались провести некоторые ремонтные работы. К сожалению, одна из иностранных компаний присоединилась к этой провокационной инициативе и без нашего разрешения прибыла в Шушу, нарушив наше законодательство и границы. Эта иностранная компания без разрешения правительства Азербайджана проделала некоторые ремонтные работы под покровительством существовавшего в то время в Нагорном Карабахе незаконного режима. Таким образом, они были в сговоре с преступниками, потому что армяне разрушили на оккупированных территориях почти 70 мечетей», - сказал Президент Ильхам Алиев.