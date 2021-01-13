В Азербайджане создана комиссия по оказанию психологической помощи участникам войны

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление "О некоторых вопросах в связи с психологической помощью военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, и семьям шехидов".

Как передает в среду Trend, согласно постановлению, в целях обеспечения оказания оперативной, своевременной, качественной и координированной психологической помощи военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, и семьям шехидов создана комиссия под председательством министра здравоохранения Азербайджана.

Членами комиссии назначены заместители министра обороны, министра по чрезвычайным ситуациям и министра труда и социальной защиты населения, начальник Главного медицинского управления Министерства обороны, заместитель председателя Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, а также уполномоченные лица государственных органов, в подчинении которых находятся военно-врачебные и врачебно-летные комиссии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)