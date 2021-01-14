Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором Организации пограничных работ Пакистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Пакистан министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 13 января встретился с генеральным директором Организации пограничных работ генерал-майором Камалем Азфаром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Камаль Азфар проинформировал в ходе встречи о сферах деятельности организации, работе по развитию инфраструктуры.

В свою очередь Джейхун Байрамов, говоря о текущей ситуации в регионе, отметил, что после 44-дневной войны начался этап постконфликтного восстановления и реабилитации, и в настоящее время идут работы по разминированию освобожденных территорий, осуществляются инфраструктурные проекты.

Было подчеркнуто, что Азербайджан готов работать с международными организациями и странами-партнерами, заинтересованными в строительно-восстановительных работах.

Стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества двух стран.

(Текст: Кямаля Сеидова)