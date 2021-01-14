Президент Пакистана выразил поддержку его страной территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объем взаимной торговли между Пакистаном и Азербайджаном необходимо увеличить.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказал президент Пакистана Ариф Алви во время встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Алви также отметил, что Пакистан высоко ценит свои отношения с Азербайджаном, основанные на общей религии, исторических и культурных связях. Президент поздравил правительство и народ Азербайджана с освобождением оккупированных территорий и подтвердил поддержку Пакистаном территориальной целостности Азербайджана.

Президент Пакистана выразил надежду, что успешное завершение второй трехсторонней встречи между министрами иностранных дел Пакистана, Азербайджана и Турции придаст импульс развитию трехсторонних связей и откроет новые возможности для сотрудничества между тремя братскими странами.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)