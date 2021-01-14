Ущерб, нанесенный нашим памятникам в результате агрессии Армении, всегда был в центре внимания ИСЕСКО - министр культуры

БАКУ /Trend/ - Ущерб, нанесенный нашим памятникам в результате агрессии Армении, всегда был в центре внимания ИСЕСКО.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга в Университете АДА сказал министр культуры Анар Керимов.

По его словам, делегация во главе с гендиректором ИСЕСКО Салимом аль-Маликом вот уже несколько дней находится с визитом в Азербайджане. Это первый визит делегации организации в нашу страну после Отечественной войны.

"Мы считаем этот визит очень значимым. Он преследует две основные цели: первая - укрепить сотрудничество между ИСЕСКО и Азербайджаном, вторая - посетить и высказать мнение о наших культурных и исторических памятниках на освобожденных от армянской оккупации территориях", - сказал Анар Керимов.

Он добавил, что в ходе 44-дневной войны ИСЕСКО вновь доказала, что является надежным партнером Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)