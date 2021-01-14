БАКУ /Trend/ - В Азербайджане откроется региональный центр ИСЕСКО.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Университете АДА сказал министр культуры Анар Керимов, передает в четверг Trend.

По его словам, региональный центр, который будет охватывать многие страны, планируется открыть в этом году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)