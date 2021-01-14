Президент Ильхам Алиев формирует новую экономическую карту региона

БАКУ /Trend/ - Заявление, подписанное после встречи Президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении в Москве, создает новые экономические реалии в регионе.

Как и подчеркнул Президент Ильхам Алиев - "Мы создали новую реальность". Эта новая реальность уже формирует новые экономические отношения в регионе, новую экономическую карту региона.

Как передает в четверг Trend, московское заявление от 11 января предусматривает разблокировку транспортных коммуникаций в регионе.

Открытие коммуникаций и развитие торгово-экономических отношений принесут пользу как региону, так и отдельным странам.

В результате разблокировки коммуникаций доля Турции в товарообороте Армении может увеличиться с 3 до 13 процентов, а доля Азербайджана на начальном этапе может увеличиться до одного процента. При этом экспорт Азербайджана может вырасти на 1,2 миллиарда манатов.

Армения сможет установить контакты с Россией, на которую приходится 25-30% ее товарооборота, используя транспортные возможности Азербайджана в двух направлениях. Это заявление - прекрасная возможность для Армении, много лет находившейся в блокаде, поднять свою экономику.

Южный Кавказ вступает в новую экономическую эру

Как сообщил Trend российский эксперт Василий Колташов, в перспективе, в ближайшие 20 лет, товарооборот будет расти. По его словам, мы входим в период экономического подъема, когда кризисная эпоха заканчивается.

"Уже можно приступить к развитию этого региона, который соединяет ряд евразийских рынков. Прежде всего, здесь речь идет о турецком рынке, а также рынках России и Ирана. Очевидно, что между тремя этими государствами (Россией и Турцией, Турцией и Ираном) существуют некие противоречия. На последующем этапе эти регионы будут связаны между собой", - сказал он.

Президент Ильхам Алиев создал Армении прекрасную возможность для развития

Член Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев сказал, что разблокировка транспортных коммуникаций на Южном Кавказе приведет к значительному снижению стоимости грузоперевозок: "В разблокировке больше всех должна быть заинтересована Армения. Договоренность между странами позитивно скажется и на экономике Армении, благосостоянии ее народа.

Логистика между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР осуществляется воздушным путем и через территорию Ирана, однако отныне будет построена прямая дорога, откроется прямой выход также и в Турцию".

Бизнес в Азербайджане, России и Армении будет развиваться

Российский политолог Дарья Гревцова подчеркивает, что поскольку новые логистические пути будут проходить через Азербайджан, это будет выгодно и Азербайджану, и России, и Армении. Все эти инфраструктурные проекты позитивно отразятся на экономическом развитии, поскольку новые дороги означают приток инвестиций и развитие бизнеса там, где они проходят.

Политолог добавила, что рабочей группе нужно будет решить несколько задач: "Во-первых, определить на карте, где будут проходить эти дороги и насколько сложно географически, с точки зрения ландшафта, их строить. Во-вторых, определить основных подрядчиков, кто построит дороги – российские, азербайджанские, армянские или турецкие компании".

Азербайджан создал новую реальность, которая определяет экономическую архитектуру региона

Руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы сообщил Trend, что открытие коммуникаций в регионе может увеличить ВВП ненефтяного сектора на два процента, перерабатывающей промышленности на три процента и горнодобывающей промышленности на 2,7 процента.

"Расчеты на основе общей равновесной модели показывают, что реинтеграция Карабаха в экономику Азербайджана в среднесрочном периоде окажет положительное влияние в сельском хозяйстве на 10,4 процентов, туризме на 5,5 процентов, горнодобывающей промышленности на 5,3 процентов, транспортных услугах на 4,9 процента, обрабатывающей промышленности на 4,3 процента и других услугах на 1,4 процента, а в целом формировании ненефтяного ВВП - на 5,1 процентов", - уточнил Гасымлы.

Он отметил, что в свое время Европейский союз был построен на соглашении по добыче угля и производства стали.

"Разблокировка коммуникаций в нашем регионе в соответствии с новой реальностью, созданной Азербайджаном, закладывает основу для мира, безопасности, стабильности, процветания и взаимовыгодного сотрудничества, что означает привлечение инвестиций и устойчивое развитие. Разрабатываемые в настоящее время коммуникационные проекты сформируют будущую транспортную и энергетическую карту региона, а также его экономическую, политическую и стратегическую архитектуру в целом", - отметил Вюсал Гасымлы.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)