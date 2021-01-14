Принимаются меры по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проводятся мероприятия по всестороннему инженерному обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны, инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии проводят работы по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Проводится разминирование и восстановление дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники. Ведутся работы по прокладке новых дорог в направлении населенных пунктов и позиций наших подразделений. До сегодняшнего дня было утилизировано большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)