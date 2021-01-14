БАКУ /Trend/ - В скором времени в Азербайджан прибудут представители ИСЕСКО.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.

Представители организации полностью оценят объем разрушений, причиненных Арменией Азербайджану.

Генеральный директор отметил, что все, что они видели во время посещения Агдама и Физули, будет очень скоро восстановлено.

"Очень скоро эти населенные пункты превратятся в современные города, при этом сохранив культурные памятники."

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva