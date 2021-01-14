Иранские компании могут участвовать в восстановлении Карабаха - спецпомощник спикера иранского парламента

БАКУ/Trend/ - Посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов и специальный помощник спикера иранского парламента по международным делам Хоссейн Амирабдоллахиан провели в четверг встречу, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Во время встречи Амирабдоллахиан указал на поддержку Исламской Республикой Иран территориальной целостности Азербайджана во время нагорно-карабахского конфликта. "Этот конфликт закончился спустя три десятилетия сохранением территориальной целостности Азербайджанской Республики на основе политического соглашения. Мы надеемся, что после окончания этого конфликта мы увидим установление прочного мира и спокойствия в регионе",- сказал он.

Хоссейн Амирабдоллахиан отметил, что иранский парламент готов развивать всесторонние отношения с парламентом Азербайджана на различных уровнях.

Он также подчеркнул необходимость переговоров между представителями двух стран и обменов парламентскими делегациями между Ираном и Азербайджаном.

"Иран и Азербайджан имеют большой потенциал для улучшения уровня своих торгово-экономических отношений, который должен пойти на пользу народам двух стран",- указал Амирабдоллахиан.

По его словам, иранские компании обладают высокими техническими и инженерными возможностями и могут участвовать в восстановлении Карабаха.

Посол Азербайджана, в свою очередь, поблагодарил и высоко оценил выступления Верховного лидера и других иранских официальных лиц в поддержку территориальной целостности Азербайджана и подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между двумя дружественными и соседними государствами.

(Редактор: Наталья Кочнева)