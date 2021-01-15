Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Очень счастлива находиться в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша! (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram видеокадры из освобожденного от оккупации города Шуша.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Дорогие братья и сестры!

Очень счастлива находиться в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша! С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в этот изумительный край!



С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".