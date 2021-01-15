Президент Ильхам Алиев: Я приехал в Шушу по пути Победы

БАКУ/Trend/ - Я приехал в Шушу по пути Победы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими в Шуше.

«8 ноября навечно останется в истории нашего народа. 8 ноября Азербайджан, освободив наш город Шуша от врага, одержал блестящую победу. Освобождение Шуши от оккупации требовало большого героизма, профессионализма, национального духа. Азербайджанские военнослужащие продемонстрировали все эти высокие качества.

Я приехал в Шушу по пути Победы. Эта дорога открыта сейчас, ее не было. Пройдя через горы, леса, ущелья, преодолев расстояние в десятки километров, героические азербайджанские военнослужащие по пути освободили от врага села, поселки, приблизились к Шуше, освободили от оккупантов вначале село Дашалты, а затем Шушу.

Уверен, что шушинская операция будет включена в учебники ведущих международных военных школ. У меня уже есть данные о том, что специалисты многих развитых стран анализируют каждый день 44-дневной Отечественной войны. Потому что каждый день этой войны – это день победы. Освобождение Шуши от оккупации явилось самым большим ударом по врагу. Потому что враг считал, что освободить Шушу невозможно и, наверное, в определенном смысле был прав. Ведь Панахали хан основал город так, что окружающие Шушу отвесные скалы и природный ландшафт защищают ее. В мае 1992 года в результате предательства тогдашнего руководства Азербайджана и тандема НФА-Мусават, который вел борьбу за власть, Шуша оказалась под оккупацией. В то время армяне назвали свою так называемую «операцию» «свадьбой в горах». Хотя никакой операции не проводилось. Шуша была покинута. Тогдашний министр обороны, который сказал, что если Шуша будет сдана, то он пустит себе пулю в лоб, трусливо бежал из Шуши. А после этого армяне придумали мифы об этой якобы операции – "свадьба в горах". Сейчас мы устроили им такую свадьбу, что они навеки запомнят этот урок. Героические сыны Азербайджана, проведя совершенную операцию, продемонстрировав смелость, доблесть, героизм, силу, национальный дух, освободили Шушу от оккупантов, и после долгого перерыва 8 ноября в Шуше был поднят флаг Азербайджана», - сказал Президент Ильхам Алиев.