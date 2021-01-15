Президент Ильхам Алиев: Несмотря на все угрозы, давление, телефонные звонки, я сказал, что мы пойдем до конца

БАКУ/Trend/ - Несмотря на все угрозы, давление, телефонные звонки, я сказал, что мы пойдем до конца и прогоним врага с наших земель.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими в Шуше.

«44-дневная война нашей доблестной Армии – это война XXI века. Мы готовились к этой войне и не скрывали этого. Я неоднократно говорил, в том числе на многочисленных встречах с военнослужащими, что если враг не покинет наши земли по-хорошему, то мы вынудим его, прогоним с наших земель, что фактор силы сыграет свою роль. Так и случилось. Каждый день 44-дневной войны был днем победы. Каждый день мы наступали. Мы ни одного дня не отступали. Такое в войнах наблюдается очень редко. В войнах бывают наступления, отступления, маневры, мы же каждый день шли вперед. Еженедельно освобождали от захватчиков десятки населенных пунктов. В итоге, нанеся врагу сокрушительные удары, освободили более 300 населенных пунктов и Шушу. Мы вынудили их, всего за 20 дней они вывели свои войска из Агдамского, Лачинского и Кяльбаджарского районов, убрались с наших земель, и мы вернулись. С первого дня войны я говорил: убирайтесь с наших земель, немедленно возьмите обязательство. Причем говорил, что это обязательство должно взять руководство Армении, оно должно назвать дату - в такой-то день освободит земли, и я останавливаю войну. Иначе мы пойдем до конца. Несмотря на все угрозы, давление, телефонные звонки, я сказал, что мы пойдем до конца и прогоним врага с наших земель. И мы сделали это, пошли до конца, изгнали, и враг вынужден был 10 ноября подписать акт о капитуляции. Таким образом, войне был положен конец», - сказал глава государства.