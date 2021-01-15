Президент Ильхам Алиев: В ближайшее время мы планомерно обеспечим восстановление Шуши

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время мы планомерно обеспечим восстановление Шуши.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими в Шуше.

«Мы – народ-победитель. В последний раз я приезжал в Шушу 39 лет назад. 39 лет назад приезжал дважды и в первый раз - 14 января. Сегодня, 14 января, мы вновь находимся здесь. На сей раз я приехал как Верховный главнокомандующий победоносной азербайджанской армии, армии-победительницы. Я приехал как Верховный главнокомандующий Армии, сломившей хребет врагу, и здесь, под священным флагом, перед отважными военнослужащими говорю, что мы будем вечно жить на этих землях! Мы восстановим Шушу и все остальные наши разрушенные города и села. Мы восстановим все наши исторические памятники. Армения, прибегая к фальсификациям, распространяла во всем мире небылицы о том, что Шуша якобы является их древним городом. Как город, основанный Панахали ханом, может быть армянским?! Ведь это – события, дела недавней истории. Если они считали этот город своим, то почему привели его в такое плачевное состояние, почему разрушили все здания? Посмотрите в каком состоянии находится город! Камня на камне не осталось за 30 лет, они только построили виллы для себя, создали для себя условия.

Мы восстановим этот город. По моему указанию была командирована большая группа, все проанализировано. Вчера мне впервые было доложено, соответствующие указания уже даны. В ближайшее время мы планомерно обеспечим восстановление Шуши. Конечно, после этого мы должны беречь Шушу как зеницу ока. Наши военнослужащие, наши героические сыны будут охранять Шушу, чтобы враг не осмелился даже глядеть в эту сторону. Я сказал, что если кто-то в Армении думает о реванше, то он еще раз увидит наш железный кулак. Этот железный кулак сломал им хребет, раздавил их. Если против нас будет совершена какая-либо провокация, то наш ответ будет очень жестким, они сильно пожалеют, и вновь столкнутся с горьким поражением. Никто не сможет устоять перед нами. Отныне так будет всегда. Азербайджанская армия, спецназовцы, наши отважные сыны, бойцы воинских формирований должны беречь Шушу и все освобожденные земли как зеницу ока, чтобы враг больше не предпринимал таких попыток. А если попытается, то это закончится для него еще хуже», - отметил Президент Ильхам Алиев.