Президент Ильхам Алиев: Я сказал: нет, мы установим бюсты на своем месте лишь после освобождения Шуши от врага, и установили

БАКУ /Trend/ - Некоторые люди обращались ко мне, предлагая установить эти бюсты в каком-нибудь уголке Баку, чтобы они там остались. Я сказал: Нет, мы установим их на своем месте лишь после освобождения Шуши от врага, и установили.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в мероприятии, посвященном возвращению в Шушу бюстов Бюльбюля, Натаван, Узеира Гаджибейли.

"Сегодня я привез в Шушу бюсты наших гениальных личностей - Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, которые около 30 лет хранились во дворе Музея искусств в Баку. На этом месте находился Шушинский Культурный центр, Дом культуры, и именно здесь были установлены бюсты Узеир бека, Бюльбюля. Ненавистный разрушил Шушинский Дом культуры и расстрелял бюсты наших гениальных личностей.

Гейдар Алиев летом 1982 года лично участвовал в открытии бюста Хуршидбану Натаван. В то время я тоже находился здесь вместе с отцом. Бюст Хуршидбану Натаван был установлен чуть поодаль отсюда. После осквернения бюстов наших гениальных личностей армяне перевезли их в Армению, чтобы расплавить и продать. Каким же надо быть низким человеком, чтобы расстрелять памятные бюсты исторических личностей, осквернить их, а потом увезти и попытаться расплавить. В то время Полад Бюльбюльоглу узнал об этом и обратился к великому лидеру Гейдару Алиеву. В результате принятых мер эти бюсты забрали у армян. Должен откровенно сказать, что были куплены. Они продали их. Так же как всю жизнь все продают. Мы купили и бюсты. В то время мы привезли их и разметили во дворе Музея искусств.

В дальнейшем в различные времена некоторые люди обращались ко мне, предлагая установить эти бюсты в каком-нибудь уголке Баку, чтобы они там остались. Я сказал: Нет, мы установим их на своем месте лишь после освобождения Шуши от врага, и установили", - сказал глава государства.

По его словам, бюсты наших гениальных личностей - символ Победы.

"Их души возрадовались. Они вернулись на Родину. Мы вернули их, изгнав врага, уничтожив его, выдворив с наших земель, вернув Шушу, освободив ее. Они будут находиться здесь, каждый, кто приедет в Шушу увидит армянский вандализм.

Историческая справедливость восстанавливается. Мы восстанавливаем историческую справедливость за счет силы, решительности, воли, смелости, стойкости, национального духа! Натаван, Узеир бек, Бюльбюль - олицетворение нашего национального духа. Светлая память о них всегда жила и будет жить в наших сердцах. Карабах - это Азербайджан!", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.