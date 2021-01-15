Президент Ильхам Алиев: В мае 1992 года в результате предательства тандема НФА-Мусават Шуша оказалась под оккупацией

БАКУ /Trend/ - В мае 1992 года в результате предательства тогдашнего руководства Азербайджана и тандема НФА-Мусават, который вел борьбу за власть, Шуша оказалась под оккупацией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими в Шуше.

"Уверен, что шушинская операция будет включена в учебники ведущих международных военных школ. У меня уже есть данные о том, что специалисты многих развитых стран анализируют каждый день 44-дневной Отечественной войны. Потому что каждый день этой войны - это день победы. Освобождение Шуши от оккупации явилось самым большим ударом по врагу. Потому что враг считал, что освободить Шушу невозможно и, наверное, в определенном смысле был прав. Ведь Панахали хан основал город так, что окружающие Шушу отвесные скалы и природный ландшафт защищают ее. В мае 1992 года в результате предательства тогдашнего руководства Азербайджана и тандема НФА-Мусават, который вел борьбу за власть, Шуша оказалась под оккупацией. В то время армяне назвали свою так называемую "операцию" "свадьбой в горах". Хотя никакой операции не проводилось. Шуша была покинута. Тогдашний министр обороны, который сказал, что если Шуша будет сдана, то он пустит себе пулю в лоб, трусливо бежал из Шуши. А после этого армяне придумали мифы об этой якобы операции - "свадьба в горах". Сейчас мы устроили им такую свадьбу, что они навеки запомнят этот урок. Героические сыны Азербайджана, проведя совершенную операцию, продемонстрировав смелость, доблесть, героизм, силу, национальный дух, освободили Шушу от оккупантов, и после долгого перерыва 8 ноября в Шуше был поднят флаг Азербайджана", - сказал глава государства.