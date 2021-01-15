Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ впредь будет жить в Шуше вечно

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ впредь будет жить в Шуше вечно.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев у мавзолея Моллы Панаха Вагифа во время поездки в Шушу.

"Сегодня в Нагорном Карабахе некоторые элементы, именующие себя политиками, вновь пытаются поднять голову. Пусть не забывают, что не следует испытывать наше терпение, пусть не забывают 44-дневной войны. А то заявляют, что создадут армию и вернут земли обратно? Придите, заберите. Придите сюда, вы здесь, недалеко. Приходите и заберите, посмотрю, как вы это сделаете. Мы прогнали, вышвырнули вас как собак, отправили к черту.

Дни поэзии Вагифа будут восстановлены. Я уже дал указание, они будут проведены в этом году. В этом году будет проведен фестиваль "Хары бюльбюль". Мы уже приступаем к восстановлению Шуши. В настоящее время готовится генеральный план. Проинспектированы все здания. Шуша как культурная столица Азербайджанского государства станет одним из самых красивых городов мира. На самом деле так было всегда. Просто ненавистный враг разрушил все наши исторические памятники. Но мы восстановим их. Вернем им первоначальный облик. Азербайджанский народ впредь будет жить в Шуше вечно. Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!", - сказал глава государства.