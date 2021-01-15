Президент Ильхам Алиев - международным организациям: подготовьте отчет здесь, а не в кабинетах

Политика 15 января 2021 21:33 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев - международным организациям: подготовьте отчет здесь, а не в кабинетах

БАКУ /Trend/ - Обращаясь к международным организациям, я сказал: приезжайте и посмотрите, подготовьте отчет здесь, а не в кабинетах.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, посетив мечеть Саатлы в городе Шуша.

"Мы охраняем и будем охранять храмы всех религий. Пусть никто не сомневается в этом. Это уже продемонстрировала как история независимости, так и история до независимости. У нас охраняются памятники всех религий - церкви, синагоги, в том числе армянская церковь в центре Баку охраняется, отремонтирована государством. А что сделали они? Находясь в Зангилане и выступая перед разрушенной мечетью, от которой остались лишь стены, я, обращаясь к азербайджанскому народу, рассказал о том, что они сделали. Обращаясь к международным организациям, я сказал: приезжайте и посмотрите, подготовьте отчет здесь, а не в кабинетах. Не верьте ложным данным руководства Армении и его защитников, приезжайте и посмотрите своими глазами, во что они превратили наши мечети", - сказал глава государства.

По его словам, просто для того, чтобы создать видимость, они вместе с одной из иностранных компаний якобы отремонтировали мечеть Юхары Говхарага.

"Этот ремонт нам не нужен. Этот ремонт - символ лицемерия. Это было сделано просто чтобы создать видимость того, что руководство Армении якобы ремонтирует мечети. К сожалению, компания одной из стран была заодно с ними в этих грязных делах. Конечно, ремонт мечети Юхары Говхарага неприемлем, потому что они без нашего разрешения, незаконно заявились на наши земли, месяцами сидели там, находясь в сговоре с режимом криминальной хунты Армении, якобы отремонтировали эту мечеть. Нам такой ремонт не нужен, пусть никого не обманывают и пусть никто не поддается на эту ложь. Мы снова отремонтируем все наши мечети, восстановим их, и весь мир должен увидеть, в какое состояние ненавистный враг привел наши священные храмы", - заявил Президент Ильхам Алиев.

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