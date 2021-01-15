Президент Ильхам Алиев: Подросшее за последние 17 лет поколение освободило наши земли

БАКУ/Trend/- Подросшее за последние 17 лет поколение освободило наши земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Джыдыр дюзю.

“Я очень рад, что в последние годы в Азербайджане появилось патриотичное, сильное молодое поколение, воспитанное в национальном духе. Семнадцать лет я являюсь руководителем Азербайджана. Подросшее за эти годы поколение освободило наши земли. Наши граждане всех поколений внесли большой вклад в эту Победу. Но должен сказать, что основная нагрузка пришлась на молодое поколение, которое выполнило основную задачу. Тем, кому в 2003 году было 10, 15 лет, сегодня – 27-32 года. Их патриотизм, чувство ненависти к врагу повели нас к Победе, и Азербайджан восстановил историческую справедливость. Молодое поколение, старшее поколение, опытные люди, весь наш народ, представители всех этнических групп сплотились в единый кулак. Неслучайно, символом нашей Победы избран кулак. Я говорил, хочу еще раз сказать здесь, на Джыдыр дюзю, что этот кулак является и силой, и единством. Единство и без того у нас было на достаточно высоком уровне, а после этого будет еще сильнее. Побеждают страны, где есть единство. Побеждают волевые лидеры, которые ни на кого не оглядываются, никого не боятся, отстаивают национальные интересы. Все увидели это на примере Азербайджана”,- сказал глава государства.