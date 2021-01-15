Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России
БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым 15 января состоялся телефонный разговор, сообщили в пятницу Trend в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Министры обменялись мнениями касательно последней ситуации в связи с выполнениями пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также задач, вытекающих из подписанного в Москве совместного заявления от 11 января 2021 года.
Стороны также обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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