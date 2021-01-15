Создано Азербайджанское агентство по разминированию

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ о создании Азербайджанского агентства по разминированию.

Согласно указу, Агентство будет создано на основе юридического лица публичного права "Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана".

С подробностями можно ознакомиться по ссылке.