Президент Ильхам Алиев: Впервые за эти 30 лет Верховный главнокомандующий приехал в Шушу и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши

БАКУ/Trend/- Нашей независимости около 30 лет. Однако впервые за эти тридцать лет Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий приехал в Шушу, остался здесь и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Джыдыр дюзю.

«Сегодня, 15 января, ранним утром мы вновь приехали на Джыдыр дюзю. Мы уже уезжаем из Шуши в Баку. Нам хотелось перед отъездом еще раз посмотреть на это священное, историческое место, еще раз полюбоваться его красотой, сказать Шуше «Большое спасибо», «До новых встреч». Мы вернулись на нашу родную землю, освободили Шушу. Отныне азербайджанский народ вечно будет жить в Шуше.

Вчера мы посетили в Шуше все исторические памятники, наши священные мечети. С болью в сердце могу сказать, что имеющиеся здесь разрушения причиняют боль всем гражданам Азербайджана. Однако мы увидели Шушу разрушенной, но не сломленной, величественной, что вызывает у нас чувство безграничной гордости. Шуша стоит на ногах, она не сломилась, не покорилась! Как ни старался презренный враг, ему не удалось изменить облик Шуши. Мы залечим все ее раны. Шуша станет одним из самых красивых городов мира.

Вчера ночью мы решили остаться в Шуше, хотя должны были вернуться в Баку. Но я посчитал, что мы обязательно должны остаться в Шуше. Потому что Президент Азербайджана впервые приехал в Шушу. Нашей независимости около 30 лет. Однако впервые за эти тридцать лет Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий приехал в Шушу, остался здесь и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши»,- отметил Президент Ильхам Алиев.