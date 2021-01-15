Президент Ильхам Алиев: Впервые за эти 30 лет Верховный главнокомандующий приехал в Шушу и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши

Политика 15 января 2021 22:14 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Впервые за эти 30 лет Верховный главнокомандующий приехал в Шушу и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши

БАКУ/Trend/- Нашей независимости около 30 лет. Однако впервые за эти тридцать лет Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий приехал в Шушу, остался здесь и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Джыдыр дюзю.

«Сегодня, 15 января, ранним утром мы вновь приехали на Джыдыр дюзю. Мы уже уезжаем из Шуши в Баку. Нам хотелось перед отъездом еще раз посмотреть на это священное, историческое место, еще раз полюбоваться его красотой, сказать Шуше «Большое спасибо», «До новых встреч». Мы вернулись на нашу родную землю, освободили Шушу. Отныне азербайджанский народ вечно будет жить в Шуше.

Вчера мы посетили в Шуше все исторические памятники, наши священные мечети. С болью в сердце могу сказать, что имеющиеся здесь разрушения причиняют боль всем гражданам Азербайджана. Однако мы увидели Шушу разрушенной, но не сломленной, величественной, что вызывает у нас чувство безграничной гордости. Шуша стоит на ногах, она не сломилась, не покорилась! Как ни старался презренный враг, ему не удалось изменить облик Шуши. Мы залечим все ее раны. Шуша станет одним из самых красивых городов мира.

Вчера ночью мы решили остаться в Шуше, хотя должны были вернуться в Баку. Но я посчитал, что мы обязательно должны остаться в Шуше. Потому что Президент Азербайджана впервые приехал в Шушу. Нашей независимости около 30 лет. Однако впервые за эти тридцать лет Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий приехал в Шушу, остался здесь и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши»,- отметил Президент Ильхам Алиев.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
&quot;Атлетик&quot; победил &quot;Реал&quot; и вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с &quot;Барселоной&quot;
"Атлетик" победил "Реал" и вышел в финал Суперкубка Испании, где сыграет с "Барселоной"
&quot;Барселона&quot; вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
ПСЖ в 10-й раз стал победителем Суперкубка Франции по футболу
ПСЖ в 10-й раз стал победителем Суперкубка Франции по футболу
Loading Bars
Лента новостей
США ввели санкции против МВД Кубы США 23:35
Внешнеторговый оборот Кыргызстана за 11 месяцев 2020 года составил $5,1 млрд Кыргызстан 23:17
Товарооборот между Ираном и Туркменистаном увеличился втрое Экономика 23:14
Пандемия снизила доходы Грузии от туризма на 82% Грузия 23:11
В Финляндии зафиксировали 32 случая побочных эффектов от вакцины против коронавируса Европа 22:51
Президент Ильхам Алиев: Чай в стаканах «армуду» с пахлавой на Джыдыр дюзю. На радость друзьям и назло врагам (ФОТО/ВИДЕО) Политика 22:22
Президент Ильхам Алиев: Увидеть Шушу, вернуться в Шушу – неповторимое чувство Политика 22:19
Президент Международной федерации дзюдо поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 22:18
Президент Ильхам Алиев: Впервые за эти 30 лет Верховный главнокомандующий приехал в Шушу и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши Политика 22:14
Президент Ильхам Алиев: Подросшее за последние 17 лет поколение освободило наши земли Политика 22:11
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 2 млн В мире 22:05
Комитет ВОЗ по ЧС выступил против требования вакцинации от коронавируса при поездках В мире 21:51
Госдолг Кыргызстана составляет $4 млрд 887,46 млн Кыргызстан 21:49
Армения должна ответить перед международными судами - Лейла Абдуллаева Политика 21:49
Президент Ирана открыл завод по переработке сверхтяжелой нефти на острове Кешм Экономика 21:46
Президент Ильхам Алиев - международным организациям: подготовьте отчет здесь, а не в кабинетах Политика 21:33
Президент Ильхам Алиев: Всем семьям шехидов государство предоставит квартиры, дома Политика 21:31
Президент Ильхам Алиев: Сегодня я привез в Шушу бюсты наших гениальных личностей – Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля Политика 21:26
Президент Ильхам Алиев: В мае 1992 года в результате предательства тандема НФА-Мусават Шуша оказалась под оккупацией Политика 21:24
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ впредь будет жить в Шуше вечно Политика 21:24
Президент Ильхам Алиев: Шушу невозможно представить без Джыдыр дюзю, а Азербайджан – без Шуши Политика 21:22
Президент Ильхам Алиев: 39 лет назад состоялось открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа. В то время я стоял на этом месте Политика 21:21
Президент Ильхам Алиев: После осквернения бюстов наших гениальных личностей армяне перевезли их в Армению, чтобы расплавить и продать Политика 21:18
Президент Ильхам Алиев: Я сказал: нет, мы установим бюсты на своем месте лишь после освобождения Шуши от врага, и установили Политика 21:15
В Грузии предприятия производящие продукты питания получат субсидии на электроэнергию Грузия 21:05
Самый оптимальный вариант для армян - принять реальность - политолог Политика 20:30
Состоялось первое в 2021 году заседание Экономического совета Азербайджана Экономика 20:19
Шушинцы: Мы горды видеть нашего президента в Шуше - репортаж Trend из Агдама Общество 20:17
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) Общество 19:39
При поддержке Фонда "YAŞAT" успешно прооперированы участники Отечественной войны, получившие тяжелые ранения (ФОТО) Общество 19:20
Возвращение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в город Шуша памятников выдающихся личностей - незабываемое событие - Теймур Геокчаев Культура 19:13
В 2020 году Азербайджан увеличил в суммарном выражении объем экспортируемого газа Энергетика 18:48
Посол: Намерены установить связи между АЗЕРТАДЖ и алжирскими медиа Политика 18:47
В центрах "Служба ASAN" для раненных в ходе Карабахской войны и семей шехидов организована особая служба Общество 18:46
Грузия в некоторых сферах опережает европейские предпочтения в инновациях - MasterCard Бизнес 18:29
Упразднена созданная в 1996 году Госкомиссия Азербайджана по восстановлению и реконструкции пострадавших территорий Политика 18:25
Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана по итогам 2020 года осталось положительным Бизнес 18:24
В 2020 году наибольшее количество зерна из Ставропольского края было отправлено в Азербайджан Бизнес 18:22
Возвращение Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой памятников Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля в Шушу является историческим событием - Омар Эльдаров Культура 18:17
Создано Азербайджанское агентство по разминированию Политика 18:10
Экспортные операции между Азербайджаном и Австралией существенно увеличились Бизнес 18:09
Президент Ильхам Алиев: Как лидеры мусульманских стран могут дружить с теми, кто разрушил мечети? Политика 18:09
Ни одному абоненту не приписывается долг помимо платы за использованный газ - ПО "Азеригаз" Общество 18:04
Президент Ильхам Алиев подарил мечети Саатлы в городе Шуша Коран Политика 18:01
До вакцинации проверку обязательно должен пройти участковый врач - минздрав Азербайджана Общество 18:00
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с финляндским коллегой Политика 17:52
Назначен новый спецпредставитель ОБСЕ по Южному Кавказу Политика 17:51
TAP будет проводить рыночные тесты каждые два года - управляющий директор Энергетика 17:48
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 17:45
Нахчыванский коридор создаст новую альтернативу для транспортировки грузов в восточном и западном направлениях Экономика 17:43
Регионы Азербайджана будут цифровизированы в рамках проекта Smart City ИКТ 17:32
Президент Ильхам Алиев: В ближайшее время мы планомерно обеспечим восстановление Шуши Политика 17:29
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на все угрозы, давление, телефонные звонки, я сказал, что мы пойдем до конца Политика 17:26
Президент Ильхам Алиев: Я приехал в Шушу по пути Победы Политика 17:25
Азербайджанским университетам необходимо создать виртуальные библиотеки - эксперт Общество 17:23
Афганистан всегда поддерживал Азербайджан в его справедливом деле - посол Политика 17:20
Видеокадры из села Гасымлы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:17
В Азербайджане выявлено еще 349 случаев заражения коронавирусом, 494 человека вылечились Общество 17:16
Группа поддержки российского экспорта в Азербайджан в 2020 г. оказала содействие внешнеторговым сделкам на сумму свыше $24 млн Бизнес 17:15
Президент Ильхам Алиев: Большое возвращение начинается, дан старт всем работам Политика 17:14
Вырос спрос на мраморные изделия завода в Ахалском регионе Туркменистана Бизнес 17:12
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО) Политика 17:10
Международные структуры заинтересованы в сотрудничестве в рамках создания «Зоны зеленой энергии» в Карабахе (ФОТО) Энергетика 17:10
Скорость ветра в Ярдымлы достигала 32 м/с Общество 17:08
В Азербайджане ведется учет преподавателей, злоупотребляющих дистанционным обучением Общество 17:06
Об организации педагогической практики в Азербайджане Общество 17:06
Результаты мониторингов экзаменационной сессии будут проанализированы - минобразования Азербайджана Общество 17:03
Новая газокомпрессорная станция сдана в эксплуатацию в Туркменистане Энергетика 17:01
В Азербайджане по сегменту страхования автомобилей в 2020 году наблюдалась тенденция роста - Xalq Sığorta Финансы 16:58
В Азербайджане при переводе студентов не будут учитываться результаты некоторых экзаменов Общество 16:58
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева опубликовала стихотворение, написанное после поездки в город Шуша Политика 16:53
Кабмин назвал сроки начала вакцинации в Азербайджане Общество 16:52
Разблокировка транспортных коммуникаций на Южном Кавказе является крупной инфраструктурной стройкой - российский политолог Политика 16:49
В ООН считают, что мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии Европа 16:47
В Азербайджане выдвигаются предложения об уступках при проведении экзаменов Общество 16:44
Азербайджанский манат занял шестое место в индексе Big Mac Экономика 16:36
ЕК обсуждает с производителями эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса Европа 16:35
Заявление МИД Армении направлено на разжигание вражды - Муса Гасымлы Политика 16:34
ВОЗ подвела итоги деятельности в Туркменистане за 2020 год Туркменистан 16:32
В Бельгии зафиксировали первый в стране случай смерти после применения вакцины Pfizer Европа 16:31
PASHA Bank завершил 2020 год со значительной прибылью Финансы 16:19
Дебют в Санкт-Петербурге, или "Дон Жуан" в исполнении азербайджанского вокалиста (ВИДЕО) Культура 16:17
Весь мир станет свидетелем стремительного восстановления экономики на освобождённых территориях Азербайджана - депутат Госдумы РФ Политика 16:12
Первый международный успех от азербайджанских школьников в 2021 году ИКТ 16:09
Выход TAP за пределы проектной мощности может быть рассмотрен в случае устойчивого спроса Энергетика 16:06
Карабахский филиал Общественного объединения "Региональное развитие" будет функционировать в г. Шуша Политика 16:01
Бакинский порт начал сотрудничать с ведущим европейским портом Транспорт 15:52
Меркель обсудит с главами регионов ФРГ возможное ужесточение карантина в стране Европа 15:52
Россия начала выход из Договора по открытому небу Россия 15:49
Президент Казахстана подписал Указ о назначении Аскара Мамина Премьер-Министром Политика 15:48
Карантин продлили на месторождениях Тенгиз, Прорва и Морской в Казахстане Энергетика 15:43
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием ИВ города Шуша, источником Натаван, домом - музеем Бюльбюля Политика 15:39
Революция в сфере фестивалей еды! Айлин Сеидова о самом ожидаемом проекте Digital Food Fest (ФОТО) Интервью 15:36
Импорт продукции из Европейского Союза в Азербайджан увеличился Бизнес 15:32
Власти Индонезии эвакуировали из-за землетрясений 15 тыс. человек Другие страны 15:27
Азербайджан незначительно сократил импорт фруктов и орехов в 2020 году Бизнес 15:18
Спрос на валюту в Узбекистане вырос на 25% Узбекистан 15:18
Туркменский тепличный комплекс обнародовал объем урожая томатов Бизнес 15:09
Украина исключила Азербайджан из списка опасных из-за COVID-19 стран Общество 15:01
Автоматизация Баладжарской промывочно-пропарочной станции привела к рекордным показателям (ФОТО) Экономика 15:01
Все новости