Мировое сообщество должно осудить действия армян против исламских религиозных памятников - Севиль Микаилова

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда как зеницу ока охранял различные религиозные, культурные и исторические памятники, находящиеся на его территории.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова.

По ее словам, за 30-летний период оккупации армяне разграбили, опустошили и буквально превратили азербайджанские земли в руины.

"Армяне всячески пытались стереть следы древнего Азербайджана на этих территориях и завладеть ими окончательно. Только в Шуше оккупанты сравняли с землей 67 мечетей, а остальные привели в негодность. Здание Шушинского реального училища, источник Натаван, дом-музей Бюльбюля, мавзолей Моллы Панаха Вагифа стали жертвами армянского вандализма.

Мировое сообщество должно осудить зверства и бесчеловечные преступления армян против исламских религиозных памятников. Исламофобские действия Армении направлены прежде всего против общечеловеческих ценностей, и этому вопросу следует дать политическую оценку со стороны международных организаций и отдельных государств", - сказала Севиль Микаилова.

Депутат подчеркнула, что освобождение города Шуша, считающейся колыбелью азербайджанской культуры, армией Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, является большой победой.

"Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, взял на себя благородную миссию по восстановлению религиозного, культурного и исторического наследия на наших исторических землях, которого ждет каждый азербайджанец. Фонд Гейдара Алиева привнесет новое, азербайджанское дыхание на эти земли, которые в течение 30 лет находились под вражеской оккупацией и, благодаря нашей исторической победе, эти территории будут возрождены.

Объявление Президентом Ильхамом Алиевым города Шуша, подарившего нам таких выдающихся личностей, как ханская дочь Натаван, Молла Панах Вагиф, Хан Шушинский, Узеир Гаджибеков, Бюльбюль, культурной столицей можно оценивать как первый шаг в этом важном направлении.

Словом, в Шуше вновь возродится культурная жизнь и, как и прежде, она снова станет бесподобным центром культуры Азербайджана.

Родная Шуша, ты будешь свободной во веки веков! Поднятый победоносным Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым флаг будет гордо развеваться вечность! Карабах - это Азербайджан!", - добавила Севиль Микаилова.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)