Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
БАКУ /Trend/ - 16 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев вошел в историю как лидер, объединивший мнения разных политических сил – ученый-историк
Всемирно известный фотограф Реза Дегати рассказал французскому телеканалу об истории города Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
При совместной организации ИВ Баку и Общественного объединения "Региональное развитие" в Баку посажены деревья (ФОТО)
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО)
“Aзерлотерея” передана в управление на договорной основе турецкой компании “YMT Sans B.V.” – Распоряжение
В Азербайджане социально-психологические реабилитационные услуги оказаны 260 раненым в Отечественной войне (ФОТО)