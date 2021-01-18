В преддверии начала весенней сессии проходят заседания парламентских комитетов Азербайджана
БАКУ /Trend/ - 1 февраля начинается весенняя сессия парламента Азербайджана, которая продолжится до 31 мая. В преддверии этого уже началось проведение заседаний парламентских комитетов, сообщает в понедельник Trend.
Так, 15 января прошло заседание парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, а 17 января - комитета по науке и образованию.
На последующие дни планируются заседания других комитетов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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