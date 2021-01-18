Президент Ильхам Алиев: Промышленный, сельскохозяйственный, ненефтяной сектор, экспортные возможности, сокращение зависимости от импорта – все эти факторы создали сегодняшнюю новую реальность

БАКУ/Trend/ - Сумгайыт в настоящее время является вторым по величине промышленным городом не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе, современным промышленным центром. В то же время все предприятия, созданные в последние годы в Сумгайыте, отвечают самым высоким экологическим стандартам. Это имеет особое значение для города, потому что раньше Сумгайыт являлся зоной экологического бедствия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии закладки фундамента заводов по производству сульфатной кислоты ООО «Азерсульфат», по производству стеклянной тары ЗАО «Glassica» в Сумгайытском химическом промышленном парке, а также открытия предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО «Азерфлоат».

«Мы же, превращая город в современный промышленный центр, в первую очередь учитывали здоровье людей. Как вам известно, срок эксплуатации многочисленных предприятий, построенных здесь в советское время, истек, они вышли из строя и оказывали очень негативное влияние на экологическую ситуацию. Эти предприятия были снесены и по моему указанию 10 лет назад на их территории был создан Сумгайытский химический промышленный парк площадью 500 гектаров. В последние годы промышленный парк настолько разросся и расширился, что уже дано указание найти дополнительные земельные участки, и работа в этом направлении идет.

Я лично в 2017 году заложил фундамент этого предприятия и рад, что крупный проект стоимостью 100 миллионов евро уже реализован, это освободит нас от импорта листового стекла. Это означает, что валюта останется в стране, местное производство оживится, будут созданы рабочие места и обеспечена диверсификация нашей экономики. Нам удалось сохранить устойчивость даже в период, когда цены на нефть на мировых рынках находились на низком уровне. Как я отметил на проведенном недавно совещании, посвященном итогам года, наши валютные резервы не сократились, напротив, хоть и незначительно, но увеличились. Почему? Потому что ненефтяной сектор успешно развивался. Во всех странах мира 2020 год был годом экономического спада, в том числе и у нас. Однако у нас спад составил всего 4,3 процента. В некоторых развитых странах он измеряется более высокими цифрами. Но у нас рост в сфере ненефтяной промышленности составил 12,5 процента, именно за счет таких предприятий. Промышленный, сельскохозяйственный, ненефтяной сектор, экспортные возможности, сокращение зависимости от импорта – все эти факторы создали сегодняшнюю новую реальность.

Таким образом, будет обеспечено долгосрочное устойчивое развитие нашей страны», - сказал глава государства.