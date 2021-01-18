Президент Ильхам Алиев: Пусть никто не считает себя неприкосновенным

БАКУ/Trend/ - К сожалению, некоторые негативные явления в различных местах нашей страны происходят именно из-за бесконтрольности. В некоторых местах земли захватываются, отнимаются у людей, распределяются несправедливо. В том числе несправедливо распределяются водные ресурсы - одни получают воду, а другие нет. Все это нам не к лицу. Мы должны очиститься и очищаемся от этих недостатков. Процесс очистки идет и будет идти, пусть каждый это знает. Пусть никто не считает, что имеет какие-то особые привилегии. Или же пусть никто не считает себя неприкосновенным.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии закладки фундамента заводов по производству сульфатной кислоты ООО «Азерсульфат», по производству стеклянной тары ЗАО «Glassica» в Сумгайытском химическом промышленном парке, а также открытия предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО «Азерфлоат».

«Начался новый этап для развития нашей страны. Имея все эти факторы, мы, вернувшись на освобожденные земли, используем потенциал этих земель. Там имеется огромный потенциал – возобновляемые виды энергии, ценные природные ресурсы, месторождения золота, меди, реки, водохранилища, плодородная почва для сельского хозяйства, туристические возможности. То есть, эти регионы, как считают многие, станут ведущей силой нашего дальнейшего развития. Конечно, я разделяю это мнение. Просто на освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану. У меня есть мысли, связанные с управлением освобожденными землями. Они в ближайшее время будут претворены в жизнь. В этих регионах необходимо построить современную систему управления, соответствующую нынешней ситуации, чтобы все там было обеспечено по плану – градостроительство, функции государственных органов. Потому что, вам это известно, к сожалению, некоторые негативные явления в различных местах нашей страны происходят именно из-за бесконтрольности. В некоторых местах земли захватываются, отнимаются у людей, распределяются несправедливо. В том числе несправедливо распределяются водные ресурсы - одни получают воду, а другие нет. Все это нам не к лицу. Мы должны очиститься и очищаемся от этих недостатков. Процесс очистки идет и будет идти, пусть каждый это знает. Пусть никто не считает, что имеет какие-то особые привилегии. Или же пусть никто не считает себя неприкосновенным. На освобожденных землях, можно сказать, все разрушено. Поэтому мы должны создать такую модель развития, чтобы впоследствии могли, как говорится, трансфертировать ее на другие земли, чтобы были устранены имеющиеся просчеты и обеспечено успешное развитие нашей страны», - сказал глава государства.