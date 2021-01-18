Турецкие и азербайджанские бизнесмены осуществят совместные проекты по возрождению Карабаха

БАКУ /Trend/ - Турецкие и азербайджанские бизнесмены осуществят множество совместных проектов по возрождению карабахского региона после освобождения от армянской оккупации.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал Заведующий отделом строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Кабинета министров Азербайджанской Республики Фейруз Мустафаев.

Мустафаев назвал Турцию образцом в области строительства, подчеркнув успехи, которых она добилась за последние 20 лет.

«В тендерах на строительство, проводимых в Турции, базовая цена указывается организацией-заказчиком. Такая же система будет применяться и здесь», - сказал он.

Мустафаев отметил, что они продолжат работу с Министерством окружающей среды и городского планирования Турции над внедрением новой системы.

«В старой системе базовая цена была иной для иностранных компаний. Это затягивало процесс и создавало трудности для инвесторов. Также было больше бюрократической работы. Но теперь это будет проще, поскольку любая иностранная компания может составить спецификации тендера»,- сказал он.

Фейруз Мустафаев отметил, что компании двух стран совместно работают над строительством новой дороги Физули-Шуша.

«Это только первый шаг. На сегодняшний день турецкие компании реализовали в Азербайджане проекты на сумму 16 миллиардов долларов. Не только в Карабахе, но и во всем Азербайджане турецкие компании смогут реализовать выгодные проекты. Это повысит конкуренцию и качество проектов, создав беспроигрышную ситуацию », - сказал Мустафаев.

(Редактор: Наталья Кочнева)