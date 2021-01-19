Трагедия 20 Января, став всенародной скорбью, одновременно показала несокрушимость воли азербайджанского народа

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский народ неоднократно становился жертвой беспощадной агрессии, подвергался истреблениям, депортации и этническим чисткам. Один из самых кровавых актов – трагедия 20 января 1990 года. С тех пор прошёл 31 год, но рана бакинцев ещё не зажила.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Кыргызстане, передает Trend со ссылкой на kabar.kg.

"В этот день в город Баку и некоторые районы республики были введены советские Вооруженные силы для подавления нарастающего в Азербайджане национально-освободительного движения, сокрушения веры и воли народа, восставшего с идеей создания демократического, суверенного государства, а также унижения национального достоинства, демонстрации мощи советской военной машины любому народу, вступившему на этот путь, и безжалостное уничтожение в результате этого безоружных людей, вышедших на улицы для защиты правды и справедливости, вооруженной агрессией и преступлением со стороны тоталитарного коммунистического режима против азербайджанского народа.

Путь к трагедии начался в 1987 году, когда происходила депортация азербайджанцев с их исторических земель.

Во время кровавых событий погибли 131 человек, 744 - получили ранения. Среди них - дети, старики, а также работники скорой помощи и сотрудники милиции. Это самая жестокая расправа на советском пространстве со времён ВОВ.

Сразу после катастрофы общенациональный лидер Гейдар Алиев выразил решительный протест против учиненной руководством СССР кровавой операции, назвав произошедшие события антиправовыми, чуждыми демократии, полностью противоречащими принципам гуманизма. Если в начале возникновения осложнений в Нагорном Карабахе предпринимались необходимые меры, прежде всего высшим партийным политическим руководством страны, то военной акции, обернувшейся человеческими жертвами, не случилось.

Январская трагедия - результат большой вины политического руководства Советского Союза, Горбачева, а также результат предательства и преступления руководителей Азербайджана против народа.

Азербайджанцы чтят память шехидов того страшного дня. Ежегодно годовщина трагедии сопровождается массовыми мероприятиями, люди посещают места захоронения борцов за независимость и возлагают на их могилы алые гвоздики, ставшие символом кровавой даты, с гордостью отдает дань их памяти жертвам агрессии.

Ежегодно 20 января в 12:00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана объявляется минута молчания. С судов, автомобилей и поездов раздаются гудки, в знак скорби приспускаются государственные флаги.

Январская катастрофа, став всенародной скорбью, одновременно показала несокрушимость воли, стойкость азербайджанского народа",- говорится в сообщении.