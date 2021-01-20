Своей ложью Армения пытается отвлечь внимание мира от истинной сути трагедии 20 Января – политолог

Политика 20 января 2021 14:38 (UTC+04:00)
Своей ложью Армения пытается отвлечь внимание мира от истинной сути трагедии 20 Января – политолог

БАКУ /Trend/ - В последние дни официальные лица Армении выступают с ложными заявления, что якобы с 12 по 20 января 1990 года армянское население Баку подверглось резне, и среди убитых были и русские, а в ночь на 20 января было убито 147 человек, после чего армяне покинули Баку и Азербайджан. Ложная информация, распространяемая официальными кругами Армении, призвана отвлечь внимание мировых стран от истинной сути трагедии 20 Января и запятнать нашу историю.

Об этом в среду сказала Trend замдиректора по научным делам Института кавказоведения Академии наук Азербайджана, доктор политических наук, политолог Рамиля Дадашева.

По ее словам, утверждая, что в январские дни 1990 года были убиты и представители местного русского населения, официальные армянские круги пытаются представить события в ложном свете, что будто бы была проведена этническая чистка против русского населения.

"Основная цель такой дезинформации со стороны армян – это попытки получить статус для Нагорного Карабаха. Именно с этим намерением они неоднократно подчеркивают в своих лживых статьях, что армянская община не доверяет правительству Азербайджана", – сказала Рамиля Дадашева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
YouTube продлит ограничения в отношении Трампа еще как минимум на неделю
YouTube продлит ограничения в отношении Трампа еще как минимум на неделю
В создании сети 5G в Швеции будут участвовать 4 компании
В создании сети 5G в Швеции будут участвовать 4 компании
Китай успешно запустил третий спутник мобильной связи &quot;Тяньтун-1&quot;
Китай успешно запустил третий спутник мобильной связи "Тяньтун-1"
Loading Bars
Лента новостей
Следы палача Степана Шаумяна во Франции - французская пресса Политика 15:07
Российский "Газпром" нарастил закупки природного газа в Туркменистане Энергетика 15:00
Казахстан временно запретил импорт азербайджанских томатов Экономика 14:57
В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий в связи с трагедией 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:47
Своей ложью Армения пытается отвлечь внимание мира от истинной сути трагедии 20 Января – политолог Политика 14:38
Vivi. Lotta. Ama. Футбол, который он больше не посмотрит...Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО) Социум 14:29
Турция мобилизовалась, чтобы и в поствоенный период поддерживать Азербайджан – посол Политика 14:24
События 20 Января были направлены на удушение борьбы Азербайджана за независимость – ученый-историк Политика 14:16
События 20 Января разделили жизнь бакинцев на "до" и "после" – гендиректор "АзИз" Лев Спивак Политика 13:52
Мирные люди были жестоко убиты – посол Франции в Азербайджане написал о Кровавом Январе Политика 13:41
Сегодня гвоздики расцветают вместе с хары-бюльбюлем – Мевлют Чавушоглу о трагедии 20 Января Политика 13:34
Космодром Байконур в Казахстане приступил к пусковым работам 2021 года Бизнес 13:34
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) Социум 13:15
Члены коллегии СГБ Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января Политика 13:13
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО) Общество 13:05
Делегация ЕС в Азербайджане выразила соболезнования в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января Политика 12:57
Корабли морской флотилии ASCO присоединились к поминовению памяти шехидов 20 января (ВИДЕО) Общество 12:41
20 Января – это не только день, который стоит вспоминать с печалью и болью, но и день славы – Гусейн Алтыналан Политика 12:32
Зариф отверг идею Блинкена о включении ракетной программы в ядерную сделку Ядерная программа 12:29
«Черный январь» – это символ борьбы азербайджанского народа за независимость – Дмитрий Панин Политика 12:22
В России за сутки выявили 21 152 заразившихся коронавирусом Россия 12:12
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:07
Kapital Bank по итогам 2020 года на четверть увеличил совокупные активы Финансы 12:05
В Азербайджане память шехидов почтена минутой молчания, приостановлено движение транспорта (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:03
Туркменистан подписал контракт на закупку двух грузовых самолётов у французской Airbus Транспорт 12:02
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку химпродукции Тендеры 12:00
Евреи, живущие в Азербайджане, почтили память жертв трагедии 20 Января Политика 11:57
Мы с уважением чтим память шехидов 20 Января - посол Великобритании (ФОТО) Политика 11:49
Годовая инфляция в Великобритании в декабре росла выше прогноза на 0,3% Европа 11:45
Азербайджан увеличил урожайность хлопка в 2020 году Бизнес 11:43
В Марыйском регионе Туркменистана объявлен тендер на проведение строительных работ Тендеры 11:38
В большинстве районов Азербайджана выпали осадки Общество 11:36
На западе Грузии началось строительство новой сети электропередачи Грузия 11:23
Армяне уничтожили здание мавзолея Вагифа в городе Шуша - результаты мониторинга Общество 11:17
Цена азербайджанской нефти превысила отметку $56 за баррель Финансы 11:02
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям Общество 10:58
Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с годовщиной трагедии 20 Января Политика 10:52
Тюркский совет почтил память жертв трагедии 20 Января Политика 10:42
Kapital Bank в 2,2 раза увеличил прибыль в 2020 году Финансы 10:38
Ученые выявили новую разновидность коронавируса в штате Калифорния США 10:34
В Азербайджане продолжается поэтапная вакцинация от COVID-19 - минздрав Общество 10:32
Как и всегда, в День всенародной скорби мы рядом с Азербайджаном - посольство Турции Политика 10:28
После победной войны под руководством Президента Ильхама Алиева мы с новым воодушевлением чтим память о трагедии 20 Января - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО) Политика 10:26
Трамп объявил о помиловании 73 человек США 10:21
Греческий парламент обсуждает сделку по интерконнектору IGB Энергетика 10:08
Нефть дорожает на оптимизме вокруг стимулирования экономики США США 09:34
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января Политика 09:07
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января (ФОТО) Политика 09:04
Honda договорилась с Cruise и GM о сотрудничестве в области беспилотных авто Транспорт 09:00
Более 2000 граждан из 90 стран выразили желание принять участие в проекте «Работай из Грузии» Туризм 08:57
В иранском Альборзе представили восемь наименований фармацевтической продукции Экономика 08:54
В Узбекистане начнется подготовка к президентским выборам с 1 марта 2021 года Узбекистан 08:50
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в 60 странах и районах мира В мире 08:39
Власти США требуют отзыва 3 млн машин Ford Транспорт 08:27
Из иранской провинции Бушер экспортировано товаров на 4,3 млрд. долларов за 9 месяцев Экономика 08:13
В Грузии торговым центрам и рынкам придется проводить плановое тестирование персонала раз в 14 дней Грузия 08:10
1 134 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:06
В 2020 году Китай привлек рекордный объем иностранных инвестиций Финансы 07:49
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших из-за коронавируса за неделю В мире 07:33
Pfizer сократила поставки вакцины в ЕС после разрешения извлекать из ампулы шесть доз Бизнес 07:16
Бразилия отложила на месяц производство вакцины AstraZeneca от коронавируса Другие страны 07:01
YouTube продлит ограничения в отношении Трампа еще как минимум на неделю ИКТ 06:44
В 200 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха Другие страны 06:27
Новая администрация США сохранит американское посольство в Иерусалиме США 06:11
В создании сети 5G в Швеции будут участвовать 4 компании ИКТ 05:47
Microsoft инвестирует в подразделение беспилотников GM в раунде на $2 млрд Бизнес 05:30
Меркель объявила о продлении карантина в ФРГ до 14 февраля Европа 05:12
Британия готова сотрудничать с администрацией Байдена в деле защиты демократии Европа 04:56
Премьер Греции сообщил о начале выдачи в стране цифровых сертификатов о вакцинации Европа 04:35
Сенатор Хоули заблокирует ускоренное рассмотрение кандидатуры Майоркаса на пост главы МВБ США 04:13
Сенат Италии выразил доверие правительству Конте простым большинством голосов Европа 03:55
В военно-морском училище в Ливии прогремел взрыв Другие страны 03:36
Еврокомиссия предложила создать механизм повышения эффективности санкций ЕС Европа 03:31
В Еврокомиссии заявили, что ЕС усилит роль евро как мировой резервной валюты Финансы 03:09
Нацгвардия США сообщила, что после проверки отстранила 12 бойцов от службы на инаугурации США 02:46
«Лестер» обыграл «Челси» и вышел на первое место в АПЛ Спорт 02:25
«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги Спорт 02:22
Кандидат на пост главы Минфина США намерена пересмотреть санкционную политику страны США 02:15
ЕС сохранит внутренние границы открытыми, но притормозит необязательные поездки Европа 01:57
Еврокомиссия призвала согласовать создание сертификатов вакцинации в ЕС к концу января Европа 01:40
Дэвид Норкуист начнет исполнять обязанности главы Пентагона с 20 января США 01:22
Китай успешно запустил третий спутник мобильной связи "Тяньтун-1" ИКТ 01:05
Трамп признал приход новой администрации и заявил, что молится за ее успехи США 00:52
Правительство Израиля утвердило продление тотального карантина до 31 января Израиль 00:36
В Туркестанской области Казахстана вакцинация против коронавируса начнется с 1 февраля Казахстан 00:17
В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 Января Политика 00:01
Лондонская биржа металлов планирует отказаться от "живых торгов" и полностью уйти в онлайн Бизнес 19 января 23:50
Глава ЦРУ Джина Хэспел объявила об отставке США 19 января 23:39
Накануне инаугурации Байдена в Вашингтоне развернули спецотряды береговой охраны США 19 января 23:24
Air France выполнит серию рейсов из России в Париж с 1 февраля по 27 марта Транспорт 19 января 23:10
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией на своей официальной странице в Фейсбук в связи с годовщиной трагедии 20 января (ФОТО) Политика 19 января 22:54
Свыше семи тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 19 января 22:53
Доклад Всемирного экономического форума назвал наибольшие риски 2021 года Экономика 19 января 22:39
Россельхознадзор может разрешить поставки помидоров с нескольких предприятий Азербайджана Россия 19 января 22:23
США объявили действия Китая в отношении уйгуров "геноцидом" США 19 января 22:04
В Иране введен в эксплуатацию крупнейший газоперерабатывающий завод Экономика 19 января 21:57
В Грузии выявлено 1550 новых случаев коронавируса, 494 пациента выздоровели Грузия 19 января 21:50
Финансовые организации в Казахстане меняют режим работы Казахстан 19 января 21:43
Определены победители международного конкурса "Müharibəyə yox, gülümsəyin". Представлено более тысячи работ! (ФОТО) Культура 19 января 21:38
В результате деятельности российских и азербайджанских саперов обезврежено 210 мин (ФОТО) Политика 19 января 21:05
Все новости