Своей ложью Армения пытается отвлечь внимание мира от истинной сути трагедии 20 Января – политолог

БАКУ /Trend/ - В последние дни официальные лица Армении выступают с ложными заявления, что якобы с 12 по 20 января 1990 года армянское население Баку подверглось резне, и среди убитых были и русские, а в ночь на 20 января было убито 147 человек, после чего армяне покинули Баку и Азербайджан. Ложная информация, распространяемая официальными кругами Армении, призвана отвлечь внимание мировых стран от истинной сути трагедии 20 Января и запятнать нашу историю.

Об этом в среду сказала Trend замдиректора по научным делам Института кавказоведения Академии наук Азербайджана, доктор политических наук, политолог Рамиля Дадашева.

По ее словам, утверждая, что в январские дни 1990 года были убиты и представители местного русского населения, официальные армянские круги пытаются представить события в ложном свете, что будто бы была проведена этническая чистка против русского населения.

"Основная цель такой дезинформации со стороны армян – это попытки получить статус для Нагорного Карабаха. Именно с этим намерением они неоднократно подчеркивают в своих лживых статьях, что армянская община не доверяет правительству Азербайджана", – сказала Рамиля Дадашева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)