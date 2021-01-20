МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января (версия 4)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:07)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января, передает в среду Trend.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в азербайджанские города Баку и Сумгайыт, а также в другие города страны была введена 26-тысячная советская армия. В результате этого военного вмешательства 147 мирных жителей были убиты и 744 получили тяжелые ранения. Эта трагедия вошла в историю современного Азербайджана как «Черный январь».

Подчеркивается, что необоснованные территориальные претензии Армении против Азербайджана в конце 1980-х годов, агрессивная сепаратистская деятельность радикальных армян в Нагорно-карабахской автономной области бывшей Азербайджанской ССР, поддержка этой деятельности руководством СССР, жестокая депортация насильственным путем сотен тысяч азербайджанцев из самой Армении до этих трагических событий стали толчком для расширения движения в Азербайджане против советского правительства. Чтобы пресечь общенародное движение и сломить решимость азербайджанского народа в борьбе за независимость введенными в страну частями советской армии, в грубое нарушение норм международного права, Конституции бывших СССР и Азербайджанской ССР, было совершено кровопролитие против мирного населения: «Сразу же после этих трагических событий общенациональный лидер Гейдар Алиев, проведя пресс-конференцию в постпредставительстве Азербайджана в Москве, резко осудил это зверство, потребовал дать политическую оценку кровопролитию, совершенному против азербайджанского народа, и наказать виновных. На специальной сессии в феврале 1994 года Милли Меджлис дал оценку жестокому убийству безвинных людей 20 января 1990 года как военной агрессии и преступлению и в заключение обсуждений в марте 1994 года было принято решение «О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года».

Но, несмотря на то, что прошел 31 год, событиям 20 Января 1990 года, являющимся по сущности и масштабу одной из самых ужасных трагедий, совершенных в ХХ веке, грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международных правовых документов, не дана международная политико-правовая оценка. Бывшее советское руководство несет непосредственную ответственность за это преступление. Согласно международному праву события 20 Января должны трактоваться как преступление против человечности, а его заказчики и исполнители должны быть наказаны.

Души наших героических шехидов, павших за независимость Азербайджана, во имя суверенитета и территориальной целостности страны, сегодня нашли упокоение. Доблестная азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего освободила земли, десятки лет остававшиеся под оккупацией, территориальная целостность Азербайджана восстановлена.

Азербайджан и впредь будет давать достойный ответ тем, кто ставит под сомнение независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, являющиеся высокими принципами, составляющими основу государственности, а также тем, кто выступает с идеями реваншизма, и предпримет все необходимые шаги для того, чтобы виновные в преступлениях против азербайджанского народа и государства ответили перед законом, говорится в заявлении МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова)