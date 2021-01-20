После войны под руководством Президента Ильхама Алиева мы с чувством гордости чтим память о трагедии 20 Января - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился публикацией в "Twitter" в связи с годовщиной трагедии 20 Января, сообщает в среду Trend.

"После войны под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева мы с новым воодушевлением и чувством гордости чтим память о трагедии 20 Января и обо всех наших шехидах. Души наших шехидов возрадовались. Да упокоит Аллах их души!" - говорится в публикации.

(Текст: Кямаля Сеидова)