В Азербайджане память шехидов почтена минутой молчания, приостановлено движение транспорта (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в полдень в среду, в День всенародной скорби - 20 января, на одну минуту приостановлено движение транспорта и пешеходов в память о жертвах трагедии "Черного января", сообщает Trend.
Минута молчания сопровождалась гудками кораблей в Бакинской бухте.
Напомним, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.
День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
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