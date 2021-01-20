БАКУ /Trend/ - Евреи, живущие в Азербайджане, почтили память жертв трагедии 20 Января, передает Trend в среду со ссылкой на СТМЭГИ.

Как отмечается, 18 января 2021 года в мечети Ардебиль в Губе состоялась благотворительная встреча.

«Память жертв Кровавого Января вместе с азербайджанскими братьями почтили представитель районной исполнительной власти в Красной Слободе Писах Исаков, председатель религиозной общины горских евреев Юрий Нафталиев, председатель муниципалитета Яфо Ядадьяева, активисты поселка Раман Исаков, Тельман Мухаилов и другие. Затем члены религиозной общины горских евреев и муниципалитета выдали выделенные Международным благотворительным фондом СТМЭГИ продовольственные товары членам 40 семей шехидов, малоимущим и пожилым людям, оставшимся без присмотра», - говорится в сообщении.

Участники благотворительной встречи, члены горско-еврейской общины выразили соболезнования всему азербайджанскому народу по поводу кровавых событий 20 Января 1990 года. Они отметили, что это боль не только азербайджанского народа, но и всех народов, населяющих нашу страну: "Мы не отделяем себя от азербайджанских братьев и сестер".

Выступивший на встрече ахунд города Губа Гаджи Наиб Саттаров, поприветствовав собравшихся, рассказал о многовековых дружеских узах, связывающих азербайджанцев и горских евреев. Он искренне поблагодарил президента Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева.

В тот же день ахунд города Губа Гаджи Наиб Саттаров, позвонив в редакцию газеты «Birlik-Единство», попросил передать свои добрые пожелания Герману Рашбиловичу Захарьяеву: «Уже многие годы многоуважаемый мною человек, который проводит благотворительные акции, помогает семьям шехидов, отдавших жизнь за независимость нашей страны. Пусть Всевышний воздаст ему за доброе сердце, за почтение к памяти жертв Кровавого Января».