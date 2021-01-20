Делегация ЕС в Азербайджане выразила соболезнования в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Делегация Европейского Союза в Азербайджане выступила с заявлением в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января, передает в среду Trend со ссылкой на заявление.

«В этот скорбный день делегация ЕС вместе с народом Азербайджана оплакивает жертв трагедии «Черного января». Трагические события подчеркивают необходимость поддержания мира и гуманности для лучшего будущего. Выражаем свои глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв январских событий», – говорится в заявлении делегации.

Отметим, что в среду в Азербайджане чтят память жертв трагедии "Черного января".

Ввод 20 января 1990 года в Баку боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, а также против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В стране ежегодно отмечается день трагедии 20 Января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)