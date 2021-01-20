Члены коллегии СГБ Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Членами коллегии СГБ почтена память жертв кровавой трагедии 20 Января.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на официальный сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, члены коллегии СГБ по случаю 31-й годовщины трагедии 20 Января прибыли на Аллею шехидов, возложили гвоздики на могилы и почтили память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Также была почтена память сотрудников органов безопасности, похороненных на Аллее шехидов, и к их могилам были возложены цветы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)