Во французской прессе опубликована статья о трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Во французской онлайн газете Lagazetteaz.fr опубликована статья о трагедии 20 Января.

Как передает в среду Trend, в статье подробно рассказывается о преступлении, совершенном Советской армией против азербайджанского народа в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

Сообщается, что военная агрессия бывшей советской армии против азербайджанского народа войдет в историю как одно из самых тяжких преступлений против человечности.

В статье говорится, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева войска Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР были введены в Баку и несколько районов Азербайджана, против мирных жителей была применена тяжелая военная техника и крупнокалиберное оружие, в результате чего было массово убито большое количество людей.

Также отмечается, что в ту ночь улицы Баку обагрились кровью невинных людей. Жестокая советская армия убивала всех без разбору – детей, женщин, стариков, тем самым совершила чудовищное преступление против человечности, став виновником одной из самых кровавых трагедий в истории.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)