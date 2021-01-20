Воспоминания о трагических событиях 20 января: Сын получил тяжелое ранение, нога была практически раздроблена (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 января 1990 года – страшная, трагическая страница в истории Азербайджана, когда были ранены и убиты сотни безвинных, мирных людей. Об этом сказал Trend бакинец Исак Гликман, сын которого получил серьезное ранение.

Сейчас Исак Гликман проживает в Израиле, но, несмотря на то, что с трагических событий 20 января минул 31 год, он в вспоминает их c большим волнением и печалью.

"Я работал на морской буровой установке. 21 января получил извещение о том, что за мной летит вертолет. Долгие годы у меня болел отец, поэтому в тот момент я подумал, что речь идет о нем. В Забратском аэропорту меня встретил младший брат, и мы поехали в бакинский госпиталь… Мне рассказали, что когда советские войска вошли в город, при следовании по Тбилисскому проспекту они стреляли по жилым домам. Так пуля ранила моего сына. Ему тогда было 16 с половиной лет, он учился в десятом классе", - рассказал он.

Гликман отметил, что в тот период в Баку творилось страшное, все происходящее вызывало ужас.

"Дороги были устланы гвоздиками в память об убитых невинных бакинцах. Это было страшное зрелище. Мой сын вместе с другими тяжелоранеными был помещен в госпиталь. Он получил тяжелое ранение, нога ниже колена была практически раздроблена. Невозможно передать в каком мы были состоянии. В этот же день сына прооперировали, а затем перевезли в госпиталь в Москву. Он вернулся в Баку только в мае месяце, на костылях. К тому времени мы уже оформляли документы на выезд в Израиль. 21 августа наша семья уехала из родного города Баку. То время было очень тяжелым для Азербайджана",- подчеркнул Исак Гликман.

По его словам, после ранения сын сумел восстановить здоровье и прослужил в израильской армии 26 лет, а сейчас ушел в отставку. Он до сих пор поддерживает связь со своими одноклассниками, а совсем недавно прилетал в Баку, чтобы повидаться с друзьями.

Исак Гликман подчеркивает, что бакинцы, проживающие в Израиле, с большим волнением следили за событиями в Карабахе и были очень рады Победе Азербайджана.

"Мы полностью поддерживали свой родной Азербайджан, оккупации исконных земель которого должен был быть положен конец", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)