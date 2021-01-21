Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции в связи с подписанием между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

«Сожалею, что не удалось сегодня присутствовать на церемонии в братском Туркменистане. Но, понятно, по причинам пандемии пока это не представляется возможным. Но, тем не менее, в формате видеоконференции сегодня мы имеем возможность увидеться вновь, обсудить важные вопросы и присутствовать при подписании знаменательного документа, который отражает и характер, и дух наших братских дружественных отношений. Я глубоко убежден, что без тесного политического взаимодействия между нашими странами на всех уровнях, и, в первую очередь, на уровне президентов подписание сегодня документа было бы невозможно. Мы с Вами вместе, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, приложили усилия для того, чтобы соответствующие структуры наших стран работали именно так, как им указывают президенты - в духе сотрудничества, дружбы, взаимной поддержки и правильного понимания взаимных интересов. Поэтому сегодняшний документ я бы назвал историческим. Потому что Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море, и это месторождение и работа на месторождении будут еще больше сближать наши страны и народы и принесут пользу и туркменскому, и азербайджанскому народам»,- сказал Президент Ильхам Алиев.